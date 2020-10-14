شكرا لقرائتكم خبر عن مركز معلومات الوزراء يبحث زيادة سبل التعاون مع اليونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ التابع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وفد المكتب الإقليمي للعلوم في الدول العربية التابع لليونسكو لبحث سبل تطوير مكتبة المركز كي تصبح مواكبة للمكتبات العالمية، كما تم استعراض نظام المكتبة الإلكتروني وقاعدة بياناتها وشبكة المكتبات المصرية وغيرها من قواعد البيانات وتركزت متطلبات التطوير على تطوير نظام المكتبة الإلكتروني ورقمنة مقتنيات المكتبة. ويمتد التعاون بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ومنظمة اليونسكو ليشمل مجال إدارة الأزمات والكوارث حيث يسعى الجانبان لتعزيز الجاهزية المجتمعية لمواجهة الكوارث الطبيعية كالسيول والفيضانات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز معلومات الوزراء يبحث زيادة سبل التعاون مع اليونسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.