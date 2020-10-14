محافظ الجيزة يعلن بدء تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوى بعد توقف أكثر من عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن البدء فى تشغيل الخزان العلوى لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن بعد توقف دام لأكثر من عام، حيث أكد المحافظ أن شركة مياه الشرب تقوم حاليا بإجراءات المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التى سيتم استخدامها. وأشار راشد إلى أن الخزان يبلغ ارتفاعه 40 متر عن سطح الأرض وسعته التخزينية 3 آلاف متر3 وهو ما يعكس أهميته القصوى فى تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التى يخدمها، لافتا إلى أن الخطوة جاءت استجابة لشكوى أهالى حى بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب حيث سيساهم فى تحسين مستوى الضغوطات بعدد من المناطق بالحى وخاصه بمنطقة صفط اللبن. وفى سياق متصل كان أكد المهندس محمد عبد العظيم، المشرف العام على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بالجيزة، أن هناك مشروعات جديدة جار تسليمها بمحافظة الجيزة بعد أن انتهى الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن المقرر أن يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، مضيفا لـ"الخليج 365"، أنه تم تسليم أعمال توسعات محطة مياه أطفيح بطاقة 60 ألف متر مكعب في اليوم، والتي قضت على مشاكل المياه بأطفيح، ومن المقرر أن يتم تسليم 2 مشروع للصرف الصحى مشروع في العياط وأخر في مدينة الصف ليدخل الخدمة خلال شهرين ليخلص الأهالى من معاناة كبيرة استمرت سنوات.

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