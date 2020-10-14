حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم. مصطفى مدبولي يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر الفيديو كونفرانس ‏استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية فى جميع المحافظات مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة دولية وداخلية لنقل 5900 راكب Advertisements المدارس اليابانية تكشف استعدادات العام الدراسى الحضور 4 أيام أسبوعياً الزراعة تنفذ مرورا حقليا على خضروات العروة المتأخرة لزيادة الإنتاج تعليم القاهرة تجرى حركة تنقلات لمديرى الإدارات قبل بدء العام الدراسى الرى تزيل 8 مخالفات على نهر النيل فى أسيوط بمسطح 266 متر مربع الهجرة تؤكد: الرحلات الاستثنائية من الإمارات للكويت مخصصة لسفر 300 مصرى عالقين أحدث فيديو للمتحف المصرى الكبير وتصميم مهيب فى حضرة الأهرامات العنانى يقترح تنظيم سباقات الدراجات البخارية وورالى السيارات لتنشيط السياحة غدا أولى رحلات عودة 300 مصرى بالإمارات للكويت بعد النصب عليهم من إحدى الشركات وزير الرى: حلول جذرية لمشاكل المياه فى سيوة ودعم المزارعين بتجارب للرى الحديث الزراعة تشكل لجانا متخصصة لمتابعة توزيع التقاوى الشتوية بالأسعار المدعمة مصر تحتفل بيوم البيئة العربى تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول"

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