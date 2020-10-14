شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.
استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين
شرطة التموين تضبط أطنان أغذية فاسدة
مصر للطيران تسير غدا 48 رحلة دولية وداخلية لنقل 5900 راكب
الزراعة تنفذ مرورا حقليا على خضروات العروة المتأخرة لزيادة الإنتاج
الرى تزيل 8 مخالفات على نهر النيل فى أسيوط بمسطح 266 متر مربع
أحدث فيديو للمتحف المصرى الكبير وتصميم مهيب فى حضرة الأهرامات
غدا أولى رحلات عودة 300 مصرى بالإمارات للكويت بعد النصب عليهم من إحدى الشركات
مصر تحتفل بيوم البيئة العربى تحت شعار "النفايات الإلكترونية والكهربائية واقع وحلول"
كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الوزارات.. التنمية المحلية تعلن غلق 5145 مركزا للدروس الخصوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.