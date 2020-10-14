شكرا لقرائتكم خبر عن «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع فى الحياة السياسية.. الرئيس السيسى ينتصر للفن والصحافة والأحزاب بقائمة متنوعة للمعينين فى مجلس الشيوخ.. شخصيات عامة وخبرات متنوعة فى كل المجالات والتخصصات ونخبة من كبار الإعلاميين.. خبراء: القائمة متوازنة وتمثل كل الفئات وتؤكد أن المجلس سيكون غرفة تشريعية قوية. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. ـ «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع فى الحياة السياسية.. الرئيس السيسى ينتصر للفن والصحافة والأحزاب بقائمة متنوعة للمعينين فى مجلس الشيوخ.. شخصيات عامة وخبرات متنوعة فى كل المجالات والتخصصات ونخبة من كبار الإعلاميين.. خبراء: القائمة متوازنة وتمثل كل الفئات وتؤكد أن المجلس سيكون غرفة تشريعية قوية ـ «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع فى الحياة السياسية.. الرئيس السيسى ينتصر للفن والصحافة والأحزاب بقائمة متنوعة للمعينين فى مجلس الشيوخ.. شخصيات عامة وخبرات متنوعة فى كل المجالات والتخصصات ونخبة من كبار الإعلاميين.. خبراء: القائمة متوازنة وتمثل كل الفئات وتؤكد أن المجلس سيكون غرفة تشريعية قوية ـ الفريق محمد عباس حلمى فى عيد القوات الجوية: تنوع التسليح أهم مكتسبات حرب أكتوبر ـ توجيهات رئاسية بتحسين خدمات الكهرباء واستيعاب زيادة الاستهلاك.. الرئيس السيسى يشدد على تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار الإقليمى ـ توجيهات رئاسية بتحسين خدمات الكهرباء واستيعاب زيادة الاستهلاك.. الرئيس السيسى يشدد على تعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار الإقليمى Advertisements ـ تسريبات «كلينتون» تفضح دعم إدارة أوباما للإرهاب.. تميم والشاطر وتوكل والشيخة موزة أدوات هيلارى للخراب ـ أكتوبر شهر الانتصارات وافتتاح المشروعات.. سيناء تنتصر فى "معركة التعمير" ـ أكتوبر شهر الانتصارات وافتتاح المشروعات.. سيناء تنتصر فى "معركة التعمير" ـ إعلان اشتراطات البناء الجديدة خلال أيام.. مصادر: أبرز ملامحها تحديد عدد الأدوار والعودة للقواعد السابقة بالدقى ووسط البلد ـ 2300 مصرى يشاركون العالم فى البحث عن «لقاح ـ 2300 مصرى يشاركون العالم فى البحث عن «لقاح كورونا ».. متطوعو التجارب يحصلون على اللقاح التجريبى.. وقياس الأجسام المضادة خلال 45 يوما



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «شيوخ مصر».. إعادة الاعتبار للتنوع والإبداع.. غدا بـ"الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.