شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل المستشار الدكتور أبو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب المستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء بمقر الأكاديمية لبحث سبل التعاون بين الجهتين ولمتابعة سير برنامج تدريب السادة مستشاري هيئة قضايا الدولة.

أوضحت الدكتورة رشا راغب أن هيئة قضايا الدولة لها مكانة خاصة، حيث كان أول برنامج تكليف للأكاديمية الوطنية هو ذلك المقدم للمرشحين للعمل بالهيئة في يوليو 2018، وقد تم تعيينهم جميعًا بعد إتمامهم التدريب.

أعرب المستشار أبو بكر الصديق عن سعادته بالتعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية، وقال إن نظام العمل بالأكاديمية يتسم بالجدية الحقيقية، وتحدث عن مدى احتياج الهيئة لمثل هذه البرامج فللهيئة 54 فرع على مستوى المحافظات ولكل فرع سلطات رئيس الهيئة؛ لذلك وجب وجود دورات خاصة لتدريب وتأهيل القيادات.

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بينت راغب أن التعليم عن بعد كان أحد المشاريع المخططة بالأكاديمية لكنه بدء قبل موعده بستة أشهر بسبب ظروف جائحة كورونا، وقد لاقى ذلك رد فعل إيجابي من المتدربين، ولمساعدة المتدربين على تلقي التدريب في أفضل صورة ممكنة تم إرسال وحدات لتدعيم الإنترنت في محيط المتدرب، فضلًا عن تواجد الفنيين بصفة دائمة لتقديم المساعدة، وكذلك يسبق أي تدريب عرض فيلم تعريفي عن كيفية التعامل مع المنصة وتلقي المحاضرة.

قامت الدكتورة رشا بصحبة المستشار أبو بكر الصديق لتفقد المجموعات التدريبية للدفعة الأولى من برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة، وهم 78 عضوًا يشغلون الآن منصب وكيل أول ومرشحين لمنصب نائب رئيس الهيئة، وقد قابلهم بعبارات تشجيعية كبيرة قائلًا: "أنتم خيرة شباب مصر، وكل فرد منكم دولة كاملة ووجودكم هنا للاستزادة من ثقافة الحياة ولملاحقة التطور والحداثة، فالهدف الرئيسي من هذا التدريب هو خلق قادة تجري في عروق الهيئة لتستمر دائمًا شابةً وقوية".

جديرٌ بالذكر أن برنامج تدريب مستشاري هيئة قضايا الدولة يستهدف تدريب 727 عضو من الهيئة، وقد بدأت الدفعة الأولى في 11 أكتوبر 2020 ليستمر تدريبها لمدة 16 يوم تدريبي داخل مبنى الأكاديمية و5 أيام تدريب إلكتروني عن طريق منصة التعليم عن بعد الخاصة بالأكاديمية، ويتم تدريبهم بما يتلاءم مع خلفياتهم لإكسابهم عدة مهارات مثل القيادة الفعالة والذكاء العاطفي والاجتماعي ومهارات التواصل الفعال والتفاوض وكذلك التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام وكذلك التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، وإدارة كلًا من التغيير والوقت والمشروعات وفرق العمل الناجحة والأزمات.