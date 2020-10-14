شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مصر تحتل المركز 63 فى الخصوبة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن معدل الخصوبة فى مصر 3 أطفال لكل سيدة، لافتًا إلى أن مصر تحتل المركز 63 عالميًا فيما يتعلق بالخصوبة. وأضاف خلال حديثه ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" أن معدل النمو السكاني في عام 2019 وصل إلى 1.9%.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتراوح تعداد سكان مصر فى 2100 ما بين 200 إلى 300 مليون وهذا يتوقف على أعداد المواليد.

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ومن جانب آخر، دعا الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، الأسرة المصرية إلى الالتزام بفكرة المباعدة بين الولادات، لإعطاء الأطفال فرصة أفضل فى الحصول على الغذاء المناسب فى فترة التكوين الأولى، والفرصة المناسبة لتعليم أفضل ورعاية صحية واجتماعية واستقرار نفسى بعيدا عن إرهاق ومعاناه الأبوين من المسئولية الملقاه عليهما، مؤكداً أن تطبيق فكرة المباعدة بين الولادات سوف يحقق الرخاء والازدهار للمجتمع من خلال توفير طاقات بشرية متعلمة وقوية وخالية من الأمراض تخدم تطلعات المجتمع بأسرة.

وحذر السيدات من تكرار الحمل والولادة بدون فترة مباعدة مناسبة ، لما له تأثيرات سلبية شديدة على صحة الأم والمولود، جاء ذلك في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لتنظيم الأسرة.