مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو ممارسة البلطجة على المارة بمنطقة الرحاب في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

كشف مصدر أمني أنه على خلفية ما تم تداوله على أحد الحسابات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو لمجموعة من المواطنين يقومون خلاله بممارسة أعمال البلطجة على الطريق وإعتراض المارة بمنطقة الرحاب بمحافظة بورسعيد.

وأضاف المصدر أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه أثناء سير السيدة صاحبة الحساب المشار إليه بسيارتها وبرفقتها نجلها بالمنطقة السالف الإشارة إليها تلاحظ لها وجود بعض الصبية يقومون باللهو وإتيان أفعال صبيانية بالعدو خلف السيارات محاولين استقلالها من الخلف، فإنتابتها حالة من الفزع والخوف مما دعاها إلى الصعود لمسكنها وتصوير مقطع الفيديو المشار إليه.

وأكدت الشاكية أنها لم تتعرض لأية أعمال بلطجة.