بسجل صناعي "مُزور".. حيلة مالك مصنع للتهرب من سداد 63 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت إدارة تأمين محور قناة السويس، واقعة تزوير مستندات لواردات من الخارج عبر أحد الموانئ المصرية بإجمالي غرامات قرابة 63 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد قيام مالك أحد المصانع باستيراد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعي "مزور".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، أسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع باستيراد (26) بيان جمركي تم الإفراج عنها نهائياً عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب شهادة سجل صناعي "مزور".

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بالعرض على الجهات المختصة قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية وجهات العروض المختلفة.

وقدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالي مبلغ (62,750,017) جنيه وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتي من بينها جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمعابر.