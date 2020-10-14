"هسجنك لو مقابلتنيش"..ضبط منتحل صفة ضابط شرطة لابتزاز فتاة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على منتحل صفة ضابط شرطة لابتزاز فتاة بالإسكندرية.
رصدت المتابعة الأمنية نشر تعليق بأحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من يتضمن بلاغاً ضد أحد الأشخاص ويدعي عمله بوزارة الداخلية وصور لمحادثة عبر أحد التطبيقات مهدداً خلالها فتاة بإدخالها السجن إذا لم تقابله.
وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسكندرية بانتحال صفة ضابط يقوم بابتزاز فتاة على موقع "فيس بوك"..
وتم تحديده وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
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