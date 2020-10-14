شكرا لقرائتكم خبر عن وكيلا «صحة وتعليم» الشرقية يتفقدان مدارس الزقازيق ومنيا القمح استعدادا للعام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، رافقه رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدارس المصرية الإنجليزية بالزقازيق، والتي تضم مراحل التعليم الأساسي المختلفة بداية من رياض الأطفال، وحتي المرحلة الثانوية، ومدرسة الشهيد حمدي الإبتدائية بالجديدة، ومدرسة الجديدة الإعدادية بنات، ومدرسة الجديدة الإعدادية المهنية بمنيا القمح، وذلك للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، والمقرر له يوم السبت المقبل، والوقوف على آخر الإستعدادات الصحية لبدء العام الدراسي، خاصة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

حيث تم المرور على الأماكن المختلفة بكل مدرسة سواء الفصول التعليمية، ودورات المياه، والمكتبة، والمسرح، وأماكن الأنشطة والتجمعات، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بهم من التهوية والإضاءة الجيدة، واستيعاب الفصول للطلاب وفقاً للكثافة والمسافات المحددة بين كل طالب وآخر، ولصق البوسترات التوعوية والإرشادات الصحية بمختلف الأماكن بالمدرسة، والتأكد من عدم إستخدام أي طلمبات حبشية كمصدر لمياه الشرب، والإعتماد الكلي على شبكة المياه العمومية داخل المدارس، وأيضا التأكد من سلامة المرافق بجميع المدارس من مياه الشرب والكهرباء ووصلات الصرف الصحي وغيرها، والتأكد من النظافة العامة بها وبدورات المياه، ومن توافر المطهرات والصابون على الأحواض، والتأكد من نظافة البيئة المحيطة بالمدارس، وتوافر سلات لجمع القمامة، والتخلص الأمن منها، وعدم وجود أي مخلفات أو تراكمات للقمامة بجوار المدارس، وتحديد أماكن منفصلة لعزل الطلاب في حالة ظهور أي أعراض مرضية من الأمراض المعدية.

وأكد وكيل وزارة الصحة على إدارة المدرسة بالتنبيه على أفراد الأمن بعدم دخول الطلبة أو العاملين بدون كمامات، مع قياس درجات الحرارة عند الدخول من باب المدرسة من خلال الكاشف الحراري، حفاظاً على صحتهم، مع التأكيد على إستمرار أعمال التطهير والتعقيم بجميع أماكن المدرسة.

كما عقد «مسعود» و«رمضان» ندوة بكل مدرسة بحضور إدارة المدرسة، والمعلمين، والاخصائين الاجتماعيين، وجميع العاملين بها، بمسرح المدرسة، قام «مسعود» خلالها بتقديم الإرشادات الصحية والتثقيف الصحي لهم، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العملية التعليمية، حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والطالبات بالمحافظة.