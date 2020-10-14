سكرتير عام بورسعيد يتفقد المدارس الممولة من الاتحاد الأوروبي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في اطار توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتكثيف المرور على المشروعات التنموية والخدمية التي تقام على ارض المحافظة، قام اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة بتفقد مشروعات تطوير وصيانه مدارس اسماعيل القباني الإبتدائيه والقابوطي الإعداديه وبدر الابتدائية الممولين من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمنحة من الاتحاد الاوروبي مفوضة لبنك الإستثمار الاوروبي ضمن مشروعات تطوير حي الضواحي.
وأشاد السكرتير العام بالمستوي المتميز للمشروعات الثلاثه وشدد على ادارات المدارس بالمحافظة على ما تم من انجاز على مستوي راقي في هذه المشروعات كما اكد على المقاولين للانتهاء من كافة اعمال النظافة والتطوير وفرش باقي المدارس قبل السبت القادم بدايه العام الدراسي الجديد
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