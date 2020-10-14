شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجارية وإزالة الإشغالات بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبيه الاربعاء جولة ميدانيه لمتابعه الخطة الاستثماريه ودفع الاعمال بالمشروعات وإزاله المعوقات بها وذلك في إطار الاهتمام بتقديم خدمات جيدة للمواطن، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبيه.

بدأت الجولة بتفقد الحمله الميكانيكيه بالوحدة المحليه بسنديون لمتابعه حاله المعدات بها ومراجعه سيارات كسح المياة لمدى استعدادها لمواجهه سيول الامطار بالاضافه إلى متابعه حالات التقدم لطلبات التصالح والتنبيه على المدة المحددة لقبول لطلبات التصالح.

كما تفقدت محطة رفع سنديون على مساحه 900 متر لتخدم حوالى 53 ألف نسمه، وجارى عمل سور للمحطة لحين البدء في تنفيذ اعمال محطة معالجة حلابه وبالتالى سيتم البدء في اجراءات طرح وترسيه تنفيذ مشروع الصرف الصحى لقريه سنديون ( محطة رفع + شبكات + خط طرد).

جدير بالذكر ان محطة معالجه صرف صحى حلابه سيتم البدء فيها خلال اسبوعين .

تمت الجولة بحضور مجدى نجاح رئيس رئيس مدينه قليوب والمهندس احمد حسن مدير فرع الصرف الصحى بقليوب وعبدالمنعم رئيس الوحدة المحليه بسنديون.

ثم تم تفقد محطة رفع كفر ابو جمعه على مساحه 250متر باجمالى عدد 4 طرمبات بتكلفه 17 مليون جنيه وجارى تسليمها تسليم ابتدائي، بالاضافه إلى انه تم الانتهاء من محطات (( ابو سنه _السعادنه _ قلما _ طنان )) وجاري تسليمهم .

فضلا عن تفقد عمل بلاعات صرف الأمطار بشارع العاشر من رمضان بعدد اكثر من 200 غرفه لمواجهه سيول الامطار من، ويبلغ عم الغرفه 1متر وبعرض 1 متر في طول 1 متر، وذلك خلال شركة مياه الشرب، جاء ذلك بحضور مدير فرع شركه المياة بقليوب.

اختتمت ريان جولتها بحمله لإزاله اشغالات بكوبري مسطرد اتجاه بلقس، حيث تم إزاله الباعه الجائلين من اسفل وأعلى الكوبري. وذلك بحضور رأفت مدير الاشغالات بمجلس المدينه.

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