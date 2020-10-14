شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الثقافي الكوري يعلن الفائزين في مسابقة تحدي «الكي بوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الثقافي الكوري على قناته على يوتيوب فيديو جديد للإعلان عن الفائزين في مسابقة تحدي أداء أغاني ورقصات فرقة VAVالكورية المشهورة، وأعلن أعضاء الفرقة الكورية أفضل 5 مشاركين في المسابقة وذلك من بين أكثر من 20 متقدماً من محبي الكي بوب في مصر.

وأعرب أعضاء VAV المكونة من 7 فنانين عن سعادتهم بأداء المتسابقين وتطلعهم إلى زيارة مصر قريباً. كما أرسلت الفرقة نسخ موقعة من ألبومها الاخير بالإضافة إلى صور لأعضائها مع بعض العبارات التشجيعية للفائزين.

ويأتي تنظيم المسابقة في باكورة التعاون بين المركز الثقافي الكوري بمصر والفرقة الكورية التي تأسست في عام 2015، بالتزامن مع صدور الألبوم السادس للفرقة في سبتمبر الماضي.

وكان المركز قد دعا محبي الكي بوب للمشاركة في التحدي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية للتغلب على فيروس كورونا. وقد تلقى المركز العديد من المشاركات في الرقص والغناء والعزف أيضاً.

وتوجه يانج سانجن مدير المركز الثقافي الكوري بالشكر لجميع المشاركين في المسابقين معرباً عن أمله في التغلب على حائجة كورونا قريباً.

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