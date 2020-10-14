شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإعلام ينعى محمود ياسين: كان فنانا محبا لوطنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعى أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الأربعاء، الفنان محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا. وقال «هيكل»: «كان الفقيد الراحل فنانا محبا لوطنه، قدم العديد من الأعمال الفنية الخالدة، وسيظل تاريخه حاضرا بيننا من خلال رصيد أعماله الرائعة». وأضاف: «أتقدم بخالص التعازي لأسرة الراحل ومحبيه، داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده برحمته الواسعة». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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