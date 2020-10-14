شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا لبحث الاستعداد النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري المدارس
وناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسى 2020/2021.
وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته إلى الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتطبيق نظام «الفصل الدوار» في مدارس المحافظة والذي يعد تجربة جديدة للطلاب لتحقيق اقصي استفادة علمية .
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية دور مديري المدارس في السيطرة على الطلاب والمعلمين وخلق حالة من الانضباط والتعاون بينهم، مشددا على أن لمدير المدرسة دور كبير في المنظومة التعليمية، ويتوقف نجاحها على مدي قدرة مدير المدرسة في فرض الالتزام وتشجيع الطلاب على الانتظام بالحضور إلى المدرسة.
وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية توصيل المعلومة كاملة للطلاب، خاصة وأن المحافظة تطبق منظومة رائدة في تعظيم دور المدرسة والمعلم من خلال غلق مراكز الدروس الخصوصية مضيفا أن على ولي الأمر مسئولية كبيرة وهامة في نجاح هذه المنظومة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.