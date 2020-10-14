شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يبحث الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا لبحث الاستعداد النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وذلك بحضور الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد والدكتور نبوي باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري المدارس

وناقش الاجتماع الإجراءات التي قامت بها مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب والمعلمين في بداية العام الدراسى 2020/2021.

وأصدر محافظ بورسعيد توجيهاته إلى الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتطبيق نظام «الفصل الدوار» في مدارس المحافظة والذي يعد تجربة جديدة للطلاب لتحقيق اقصي استفادة علمية .

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية دور مديري المدارس في السيطرة على الطلاب والمعلمين وخلق حالة من الانضباط والتعاون بينهم، مشددا على أن لمدير المدرسة دور كبير في المنظومة التعليمية، ويتوقف نجاحها على مدي قدرة مدير المدرسة في فرض الالتزام وتشجيع الطلاب على الانتظام بالحضور إلى المدرسة.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أهمية توصيل المعلومة كاملة للطلاب، خاصة وأن المحافظة تطبق منظومة رائدة في تعظيم دور المدرسة والمعلم من خلال غلق مراكز الدروس الخصوصية مضيفا أن على ولي الأمر مسئولية كبيرة وهامة في نجاح هذه المنظومة.

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