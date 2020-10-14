شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: حظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الامور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد سويد، وكيل وزارة التعليم بالمنوفية، إنه تم التشديد على حظر إقامة أي مسابقات أو بروتوكولات أو التعاقد مع أماكن ألعاب ترفيهية وحظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور تحت أي مسمى وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدارس.

وأكد سويد متابعة المديرية لتطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المدارس وإجراءات حضور الطلاب داخل المدارس بمختلف المراحل الدراسية وكذا إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس على مستوى المحافظة.

وأضاف أنه تم استكمال النواقص من الكتب الدراسية بالتوريدات والكتب تم استلامها وتوزيعها علي المدارس بنسبة 100%.