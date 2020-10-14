شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يكلف بمراجعة مدى جاهزية المراسي السياحية لاستقبال الفنادق العائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، السكرتير العام للمحافظة، اللواء حازم عزت بحضور الاجتماع الدوري للجنة العليا للسياحة، والذي شهد أيضًا حضور مديري ومسئولي الكيانات السياحية والمتخصصين والخبراء بمجالي السياحة والآثار، بالإضافة إلى رئيس مركز ومدينة أسوان.

وشهد الاجتماع -بحسب بيان الأربعاء- استعراض ما تم التوصل إليه من قرارات خلال الاجتماع السابق، بجانب مناقشة العديد من المقترحات والأفكار والرؤى الجديدة للنهوض بصناعة السياحة، ووجه السكرتير العام بقيام لجنة من إدارة المراسي بمراجعة كافة المراسي السياحية للتأكد من جاهزيتها واستعدادها من أعمال التجميل والتشجير والإضاءة لاستقبال الفنادق العائمة، بجانب التنبيه على مختلف الفنادق لتسليم الزيوت المرتجعة للجهة المختصة في ذلك، وكذا قيام الفنادق العائمة بتوصيل الصرف الصحي الخاص بها حالة رسوها على الشبكة العمومية للمدينة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدّد على أهمية التأكد من التزام أصحاب الحناطير بالبرنامج المحدد لتواجدهم بالمراسي وفقاً للتنسيق بين الشركات السياحية والنقابة الخاصة بهم لمنع الوقوف العشوائي للحفاظ على المظهر الجمالي، وخاصة أن المحافظة قامت مؤخراً بتوفير زي حضاري موحد لـ 280 صاحبا عربة حنطور مما ساهم في تقديم مبادرات موازية منها قيام غرفة المنشآت الفندقية بتقديم دعم لتحقيق نفس الغرض، وأيضاً قيام مؤسسة ثواب بالتعاون في تنفيذ برنامج تدريبي تثقيفي وتوعوي للتأهيل وتعديل السلوكيات في التعامل مع الأفواج السياحية.