شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أزمات الأمطار والسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والسيول.

ووجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مع التاكيد علي جاهزية جميع سيارات ومعدات الشركة للتعامل الفوري مع اي حالات طقس سيئ او طوارئ قد تتعرض لها المحافظة

و في ذات السياق أكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة المياه علي جاهزية جميع معدات الشركة بالاضافة الي اعداد فرق عمل من المهندسين والمشرفين والكيميائيين والعمال بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال ٢٤ ساعه