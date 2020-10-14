شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: إحالة شكاوى «الأوليمبية» والزمالك إلى المستشار القانوني لدراستها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه القادم، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماماً عن كل الصور التي تحول دون ذلك.
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