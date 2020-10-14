شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلين غرقًا بترعة هويس سرابيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي طفلان مصرعهما غرقاً، الأربعاء، بترعة هاويس سرابيوم التابعة لدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا من المقدم أحمد شاهين، رئيس مباحث فايد، يفيد وفاة كل من خالد إسلام معاطي، عامين، وروقان محمد معاطي، عامين، وتمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثامين الضحايا بمساعدة الأهالي.

وأمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الضحايا، وأمر بتحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها .