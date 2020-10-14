شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلين غرقًا بترعة هويس سرابيوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
لقي طفلان مصرعهما غرقاً، الأربعاء، بترعة هاويس سرابيوم التابعة لدائرة مركز فايد بالإسماعيلية.
كان اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا من المقدم أحمد شاهين، رئيس مباحث فايد، يفيد وفاة كل من خالد إسلام معاطي، عامين، وروقان محمد معاطي، عامين، وتمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثامين الضحايا بمساعدة الأهالي.
وأمر المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي الضحايا، وأمر بتحريات المباحث حول الواقعة وكيفية حدوثها .
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,648
-
تعافي
97,743
-
وفيات
6,062
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلين غرقًا بترعة هويس سرابيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.