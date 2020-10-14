شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عبد القادر حجار سفير الجزائر الأسبق لدى مصر عن عمر ناهز 83 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُوفى اليوم الدبلوماسي الجزائرى البارز عبد القادر حجار الذى شغل منصب سفير بلاده في عدة دول من بينها مصر، عن عمر ناهز 83 عامًا، وُلد حجار عام 1937 بولاية تيارت (شمال شرق) وتدرج فى العمل الدبلوماسى حيث عمل سفيرًا فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في ليبيا (1986 - 19)، ثم سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للجزائر في سوريا (1989 - 1992)، ثم سفيرًا لبلاده في إيران (2000 - 2004).



كما عمل سفيرًا بلاده في مصر ومندوبًا دائمًا للجزائر لدى جامعة الدول العربية (2004 - 2012)، ثم سفيرًا فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية في تونس (2012 - 2019).. ومنحته الرئاسة التونسية الصنف الأوّل من وسام الجمهورية تقديرًا لما قام به من عمل دعمًا لأواصر الصداقة والتعاون بين تونس والجزائر.



وكان عضوًا لعدة سنوات باللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الحاكم في البلاد منذ الاستقلال وحتى استقالة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل 2019.



وعلى صعيد متصل، نعى عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم حجار، وقدم تعازيه لأسرته.

وقال جراد - في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر - : "ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة المجاهد والدبلوماسي عبد القادر حجار، رحمه الله، بهذا المصاب الجلل، أتقدم لعائلته بخالص التعازي وأصدق المواساة، راجيًا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وينعم ذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".