شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تقرر إعفاء مفتش متابعة بالدقهلية لمشاركته فى الدعاية لمرشح لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف إنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الدقهلية وما تم من مخالفة قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء الشيخ "أ.ع" مفتش متابعة بمديرية أوقاف الدقهلية، من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس .

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم نقله أيضًا للعمل بمديرية أوقاف دمياط، لافتة إلى أن القرار جاء لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومشاركته وتواجده بالمقر الانتخابي لأحد مرشحي مجلس النواب.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الوزارة اليوم أنه بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الغربية وما تم من مخالفة قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء كل من: "الشيخ "ع.ب" مدير إدارة أوقاف المحلة ثان، من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ "ع.ع" مفتش دعوة، من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر، كما تم نقل كل من: "ا.ن" إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ "ع.ر" إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ "ع.ع" إمام وخطيب ومدرس، من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر .

وأكدت وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبر أو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظًا على حرمة المسجد وصورة الإمام.