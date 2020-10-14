شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث فيديو للمتحف المصرى الكبير وتصميم مهيب فى حضرة الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للمتحف المصرى الكبير، فيديو جديدا عن الأعمال التى تتم داخل موقع العمل، وما يحتويه المتحف من كنوز الحضارة المصرية القديمة، حيث دعا الفيديو العالم للانتظار بشغف للافتتاح العظيم لأكبر متاحف العالم، تصميم مهيب فى حضرة أهرامات الجيزة.

وقدم الفيديو عرضا بانورامى للمتحف وموقعه والقطع الأثرية داخل الدرج العظيم وقاعات العرض بداخله، وقال الفيديو: "عندما يلتقى ميراث الأجداد والرؤية نحو المستقبل، يكون الحديث عن المتحف المصرى الكبير الذى يروى حكايات خمسة آلاف سنة حضارة، وتجربة غامرة تنتظر الزوار، حيث يشتمل على أكبر قاعات عرض فى العالم".

وذكر الفيديو: "هنا حيث أكثر من 6 آلاف مصرى يعملون داخل الموقع لصناعة التاريخ، وأعمال اللاندسكيب حول المتحف تستعيد الحياة المصرية القديمة الخصبة حول نهر النيل"، ويحتوى على واحد من أفضل مراكز الترميم حول العالم، يعمل بداخله أكثر من 120 مرمما مصريا يعملون بأحدث الوسائل.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بداية الاسبوع المتحف المصري الكبير لمتابعة آخر مستجدات الأعمال به.

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رافقه خلال الجولة اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مدير عام الشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وقيادات الترميم بالمتحف.

و خلال الجولة قام الدكتور خالد العناني بزيارة منطقة مبني الخدمات السياحية و المحلات والمطاعم و مركز الزوار ومبنى المؤتمرات، كما تفقد الهرم الزجاجي وساحة الدخول وميدان المسلة و الواجهة الرئيسية للمتحف و البهو والدرج العظيم.

و أشار اللواء عاطف مفتاح إلى أنه لن يكون هناك أية سقالات انشائية بالمتحف بنهاية شهر أكتوبر الجاري، مؤكدا علي أنه تم الانتهاء من اعمال تركيب الشبكات الداخلية والخارجية الخاصة بالتهوية والإنذار المبكر ضد الحريق و السرقة.

وعقب الجولة عقد الدكتور خالد العناني اجتماعا موسعا ناقش خلاله خطة سير العمل و نقل القطع الأثرية الي المتحف.