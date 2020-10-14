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شكرى يهنئ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي على فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث وزير الخارجية سامح شكري خطاب تهنئة للمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي "ديفيد بيزلي" بمناسبة فوز البرنامج بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 تقديراً للدور الذي قام به في مكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العالمي، وذلك على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي واجهها العالم بسبب انتشار .

 

هذا وكان برنامج الغذاء العالمي قد ساهم كذلك خلال الفترة الماضية في تحسين الأوضاع المعيشية في الأماكن المتأثرة بالصراعات المسلحة ومنع استخدام الجوع كأداة في الحروب والنزاعات بما يفاقم من تبعاتها الانسانية والاجتماعية، وذلك على النحو الذي تضمنه بيان لجنة الجائزة.

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