شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: الموافقة على ترخيص قناة ورفض 3 طلبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم، التوصيات الخاصة باجتماع لجنة تراخيص القنوات، وأقر الموافقة على طلب واحد وعدم الموافقة على عدد 3 طلبات، وطلب استكمال للأوراق وإعادة الاستعلام فيما يخص طلب واحد، وقرر المجلس تشكيل لجنة طوارئ لبحث كل الطلبات المقدمة في فترات سابقة، وإعداد جدول زمني للانتهاء منها جميعاً.

وكان المجلس قد حدد 17 تخصصاً تسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتوى المتخصصة وهي:

1الرياضة ٢- دراما ٣- أفلام ٤- سياحة وآثار ٥- ثقافة وفنون ( فن تشكيلي- رسم- نحت- استعراض- وخلافه ) ٦- أطفال ٧- علوم دين ٨- أخبار ٩- طبي وصحي وغذائي ١٠- تجميل وموضة وأزياء وديكور ١١- سفرة وطهي ١٢- موسيقى ١٣- مسابقات ١٤- تسويق إعلاني ( تليشوب ) ١٥- تعليمي وبحث علمي ١٦- وثائقي ١٧ – اقتصادي.