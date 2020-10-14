شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام 18 كيلو حلوى مولد فاسدة في حملة تفتيشية بسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سيد حسن عبدالعال رئيس مدينة سرس الليان، في المنوفية، إن لجنة مشكلة من مجلس المدينة والصحة والتموين قامت بالمرور على محلات بيع حلوى المولد، وقد أسفرت الحملة عن عدد ٣ محاضر لعدم وجود شهادات صحية وعدد إنذار بيئى وإنذارين للسير بإجراءات التراخيص ومحضر إشغال طريق و٩ محاضر عدم إعلان أسعار.

كما تم إعدام حوالى ١٨ كيلو من حلاوي المولد فاسده غير صالحة للإستخدام الآدمي بسبب سوء التخزين.

وشدد رئيس المدينة على إستمرار تلك الحملات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.