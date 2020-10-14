شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوجه بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي «للمشروعات القومية في قطاع الكهرباء».

واطلع الرئيس على جهود تحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية في مصر بكل مكونات بنيتها الأساسية، بدءًا من محطات توليد وإنتاج الكهرباء وشبكات التوزيع وصولاً لإمداد الوحدات السكنية وغيرها بالطاقة الكهربائية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بامتلاك مصر شبكة كهرباء وطنية شاملة الأركان ومؤسسة على احدث مستوى، لنقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وسريع وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

وأضاف «راضي» أن الرئيس وجه باستمرار تطوير حوكمة منظومة إدارة خدمات الكهرباء دعماً لكل المجالات التنموية وبما يضمن استيعاب زيادة الاستهلاك وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في كل أنحاء الجمهورية، وذلك بالتناغم مع الميكنة واستخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع للارتقاء بآليات التحصيل وتطوير الخدمات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا مستجدات شبكة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء أنفاق كابلات الضغط فائقة الجهد الكهربائي، والتي تتم بخبرة وتنفيذ مصري خالص.

وتناول الاجتماع، آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية والأردن، فضلاً عن الربط الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وهي المشروعات التي تتكامل مع جهود الدولة لتنمية سيناء، حيث تقام بها البنية الأساسية للربط الكهربائي الاقليمي، مما يساهم في تطوير شبكات التغذية الكهربائية للتجمعات التنموية بسيناء.

ووجه الرئيس بتعزيز جهود تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار الإقليمي، في ضوء ما تحققه من مصالح مشتركة، وحسن إدارة الطاقة الكهربائية لتعظيم الاستفادة منها على مدار العام سواء بالاستهلاك المحلي أو التصدير فيما بين الدول التي تتصل بشبكات الربط.

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