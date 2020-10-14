شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لـ«طرق الأبواب» فى المنيا.. وصور المرشحين على «تكاتك» الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مرشحو انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية والقوائم في المحافظات الدعاية الانتخابية من خلال عقد مؤتمرات وتنظيم مسيرات.

في المنيا، سادت حالة من الهدوء في معظم الدوائر، واكتفى عدد كبير من المرشحين على المقاعد الفردية بحملات طرق أبواب من خلال التجول بين المنازل لكسب تأييد الناخبين.

وواصل مرشحو قائمة الوطنية «من أجل مصر»، جولاتهم الانتخابية في مدن وقرى المحافظة، وعقدوا لقاءات بحضور علماء الدين الإسلامى والمسيحى لتوعية الناخبين بالمشاركة في الانتخابات، وقامت كل من مريم عزت الكفورى والدكتورة أمنية رجب، مرشحتى القائمة، بجولة في قرية صفط اللبن بمركز المنيا، وتم عقد لقاء بحضور كبار عائلات القرية والقرى المجاورة.

وفى دمياط، قال محمد الشحات، المتحدث الرسمى للقائمة الوطنية لشرق الدلتا، إن الحملة تجهز لسلسلة مؤتمرات شعبية ولقاءات جماهيرية ومسيرات في مختلف مراكز المحافظة للتقارب بين مرشحى المحافظة الستة ومواطنى المحافظة، ومناقشة البرنامج المعد للتعامل مع قضايا المحافظة، ووضع حلول علمية قابلة للتطبيق.

وبدأت القائمة في تعليق لافتاتها بالميادين الرئيسية وعلى طول شارع كورنيش النيل، كما كثفت دعايتها على مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة صفحات «فيس بوك»، للتعريف بمرشحى القائمة التي تضم في تشكيلها 3 نواب حاليين، هم: محمد الحصى أمين حزب مستقبل وطن، والدكتور أسامة العبد، وإيفيلين متى بطرس، وكذلك رحاب موسى، والدكتورة هناء فاروق، واللواء على العساس، مضيفا أن القائمة تمت دعوتها أمس الأول من قبل أحمد عثمان أحمد بالإسماعيلية للاتفاق على خطة التحرك خلال الفترة المقبلة.

وفي الدائرة الأولي، أعد محمد الماشطه مرشح مستقبل وطن فرق عمل شبابية للتواصل مع التجمعات الشبابية بمختلف أنحاء الدائرة معتمدا على شعبيته الملحوظة وسط القطاعات الشبابية .

وفى قنا، قال سعد إبراهيم أبوزيد، وشهرته «سعد الخيام»، مرشح حزب مستقبل وطن عن الدائرة الأولى، ومقرها بندر ومركز قنا، إنه حال نجاحه والفوز بمقعد النواب سيتبرع براتبه الشهرى للجمعيات الخيرية والمستشفيات بالمحافظة.

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وأشار «الخيام»- خلال المؤتمر الجماهيرى الذي عقده للشباب بمسقط رأسه بقبيلة «الحميدات» بمدينة قنا، بحضور النائب أسامة الهوارى، وعضو مجلس الشيوخ وعدد من مختلف العائلات- إلى أن هناك العديد من المشكلات التي تحتاج إلى تضافر جميع الجهود بين نواب المحافظة والمسؤولين، للعمل على حلها وعلى رأسهم المنظومة الصحية.

وفى بنى سويف، عقد الدكتور عبدالرحمن برعى، عضو مجلس النواب ومرشح حماة وطن، مؤتمرا انتخابيا حضره عدد كبير من أنصاره، كما عقد حسام العمدة، أمين مستقبل وطن وعضو مجلس النواب عن مركز سمسطا، مؤتمرا كبيرا في قرى ببا بكوم الصعايدة.

وفى الشرقية، واصل عدد من مرشحى الدائرة السادسة ومقرها مركز فاقوس، وتضم مركز فاقوس وقسم فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر، الدعاية للتعريف ببرامجهم الانتخابية، سواء بعقد المؤتمرات المباشرة مع الأهالى لنيل ثقة العائلات الكبرى والشباب، كلٌّ في نطاق دائرته، أو من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، فضلا عما تشهده شوارع المدن والقرى من لافتات دعائية، أو السيارات التي تحمل مكبرات الصوت وتجوب الشوارع للتنويه بالمرشحين ورموزهم الانتخابية وحث الناخبين على الخروج للإدلاء بأصواتهم ومؤازرة كل مرشح على حدة.

وفى الأقصر، انتشرت الدعاية الانتخابية في شوارع المدن لجميع المرشحين الذين يتسابقون في كسب تأييد الناخبين بنشر اللافتات التي تحمل صورهم ورموزهم الانتخابية. وامتلأت الشوارع بالعديد من اللافتات وصور المرشحين التي تم لصقها على الحوائط وأبواب المنازل وأعمدة الإنارة حتى يشاهدها الناخبون في كل منطقة، فيما لجأ عدد من المرشحين إلى وضع صورهم على مركبات التوك توك وسيارات الأجرة التي تجوب كل أرجاء الدائرة لكسب أصوات أكبر عدد من المؤيدين بدوائر أرمنت وإسنا.