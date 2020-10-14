شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة أشمون يعلن تقدم 43 ألف و 440 مواطنًا بطلبات تصالح في مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في المنوفية عللى استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين أثناء التقدم لإنهاء إجراءات التصالح لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح بمركز أشمون.

وأضاف أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة للتصالح من المواطنين حتى الآن بلغ 43 ألف و440 طلب بنطاق مركز ومدينة أشمون منذ بدء الأعمال، مشيرا بأن المبالغ المحصلة من ملف التصالح سيتم ضخها للنهوض والإرتقاء بمشروعات البنية التحتية بمختلف القطاعات لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه شدد «سرور» على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في توعية المواطنين بأهمية التصالح في المخالفات وحثهم على التقدم بطلبات التصالح، موضحاً أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المبني المخالف بعد انتهاء المدة المقرر للتصالح حتي أواخر شهر اكتوبر الجاري.