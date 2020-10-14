شكرا لقرائتكم خبر عن بينها حل مجلس الإدارة.. تعرف على عقوبة ممارسة نشاط سياسي بمراكز الشباب في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور محمود الصبروت، وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية، اليوم الأربعاء، من ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية أو انتخابات بأية وسيلة من الوسائل داخل مراكز الشباب والأندية بنطاق المحافظة.

وقال «الصبروط» إنه في حال صدور مخالفة من أي هيئة «نادي ومركز شباب»، يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة للتحقيق الفوري، والتي قد تصل لحل مجلس الإدارة وتوقيع جزاء على الجهات الإدارية.