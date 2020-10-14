لأول مرة.. افتتاح Gym مجاني بالإسكان الاجتماعي بمدينة الشروق (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن جهاز مدينة الشروق، افتتاح أول Gym رياضي مجاني في مصر بالإسكان الإجتماعي، لخدمة سكان مدينة الشروق. وقال الجهاز، أن هذه التجربة تتم بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، حيث تم إنهاء الاستعدادات لانطلاقها داخل متنزه أهل مصر، والذي يقع بالواجهة الشرقية للمدينة بموقع مشروع الإسكان الاجتماعي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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