شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح تفوز بالمركز الثاني فى بطولة الخماسي لكرة القدم للطلائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد أبطال طلائع مطروح المركز الثاني على مستوى الجمهورية في أولمبياد الطفل المصري لكرة القدم، والتي أقيمت تحت رعاية كلا من الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، واللواء أح خالد شعيب محافظ مطروح.

واوضح مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أن طلائع مطروح «الشبان» بقيادة الكابتن فايز عبدالرازق المدير الفني لفريق خماسي القدم استطاعوا الحصول على ثاني الجمهورية لأولمبياد الطفل المصري على ملاعب مركز شباب الجزيرة، حيث حقق الفوز على بورسعيد بهدفين نظيفين والتعادل مع أسيوط والسويس ليحصل على 5 نقاط يصعد بهم إلى الدور قبل النهائي.

بينما نجح ابناء مطروح في الفوز الدور قبل النهائي على الغربية بضربات الترجيح ليصعد ابناء مطروح إلى نهائي البطولة

بينما خسر في المباراة النهائية امام اسيوط بهدفين مقابل هدف ليحصل ابناء مطروح على المركز الثانى بينما اسيوط اول والغربية ثالث وقنا مركز رابع

واشار مدير عام الشباب والرياضة إلى ان بعثة الفريق تحت اشراف محمد عبدالرحمن مدير ادارة الطلائع واحمد خطاب المسؤول الرياضي الطلائع.

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لابناء مطروح المشاركبن في الأولمبياد من اللاعبين والمدربين والمشرفين لتفوقهم الرياضى وحصولهم على المركز الثانى في كرة القدم الخماسي وتاكيد كافة الدعم لمنظومة الرباضة وللمواهب وأصحاب المهارات مع تمنياته بتفوق ابناء مطروح في باقي الألعاب.

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