شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إعفاء مدير إدارة ومفتش دعوة ونقل 3 أئمة لتواجدهم بمقرات انتخابية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قررت لجنة الانضباط والقيم بوزارة الأوقاف إعفاء كل من: الشيخ عبدالعال بدر السيد خليف – مدير إدارة أوقاف المحلة ثان – من عمله وعودته إلى إمام وخطيب ومدرس مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبدالله عبدالفتاح أحمد النايح – مفتش دعوة – من عمله وعودته إمام وخطيب ومدرس وخصم شهرين من بدل صعود المنبر .
كما قررت اللجنة كذلك نقل كل من: الشيخ أحمد نعيم أحمد جحا – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبدالرازق رفعت عبدالرازق عنوس – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، والشيخ عبدالحميد عبدالقادر الزغبي – إمام وخطيب ومدرس – من مديرية أوقاف الغربية إلى مديرية أوقاف الإسكندرية مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر .
جاء ذلك بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الغربية وما تم من مخالفة مشاركتهم وتواجدهم بالمقرات الانتخابية لمرشحين لمجلس النواب .
وتؤكد وزارة الأوقاف أن المتاجرة بالزي الأزهري أو المنبرأو رسالة الإمام أو الزج بالمسجد ورسالته أو السماح باستخدامه في العملية الانتخابية تستدعي العقوبة الرادعة، حفاظا على حرمة المسجد وصورة الإمام.
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