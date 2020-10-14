شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة حياة كريمة تساهم فى دفع غرامات المصالحات لغير القادرين بمدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد لقاء لمبادرة حياه كريمة بقريه السلام بمدينة الحمام بحضور أعضاء اللجنة ومسئولى الجهات المعنية بالمحافظة وعدد من المواطنين، وذلك لمساعدة الاهالي الغير قادرين على سداد قيمة رسوم التصالح . وذلك بالتعاون بين محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية ومؤسستى حياة كريمه وصناع الخير في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم الفئات الأكثر احتياجا . وبهدف تعزيز الحماية الاجتماعية والتخفيف من أعباء تنفيذ إجراءات التصالح في عدد من مخالفات البناء عن كاهل محدودي الدخل والأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية مع دعوة جميع المواطنين وتحفيزهم على الاسراع في تقنين اوضاعهم وتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى لهم الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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