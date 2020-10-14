شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب بالقوات المسلحة تحصل على شهادات الأيزو العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت كلية الطب بالقوات المسلحة على شهادات الأيزو من شركة الاعتماد (ISOQAR) ومقرها المملكة المتحدة، جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث الأيزو (9001) و الأيزو(14001) والأيزو(45001) .

بدأ الاحتفال بكلمة مدير كلية الطب بالقوات المسلحة استعرض خلالها الدعم الدائم والمستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للكلية، واتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية ، وكذا دور هيئة تسليح القوات المسلحة فى مرحلة التأهيل والذى كان له الأثر الأكبر فى حصول الكلية على شهادات الأيزو الثلاث إعتباراً من نهاية سبتمبر الماضى .

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من جانبه أكد المدير التنفيذى لشركة (ISOQAR) على إستمرار التعاون المثمر والبناءفيما بينهم و بين القوات المسلحة ، وفقاً لأحدث النظم العلمية والتكنولوجية والبحثية لضمان الوصول بكلية الطب للقوات المسلحة إلى المستوى الذى يليق بها وبتجربتها الرائدة .

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادات الأيزو لكلية الطب بالقوات المسلحة و تكريم الضباط المشاركين فى تنفيذ مهام وحدة مراقبة وضمان الجودة وتبادل الدروع .

يأتى ذلك تتويجاً لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود العلمية والبحثية ومواكبة التطور الطبى المستمر.