وزيرة الهجرة تستقبل ممثلي "أهل مصر" لعلاج الحروق ومؤسسة "HOME" لبحث دعم المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر لعلاج ضحايا إصابات الحروق، و ماجد فوزي ممثلًا عن مؤسسة "HOME" للأطباء المصريين بالخارج ومقرها ولاية هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، لبحث سبل التعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة "أهل مصر" ومؤسسة "Home".

وقالت مكرم إن الاجتماع ناقش التعاون المستمر بين وزارة الهجرة وبين مؤسسة "أهل مصر" لعلاج الحروق، حيث تم الاتفاق على كيفية دعم الجهود التي تقوم بها إدارة المستشفى والترويج للخدمات التي تقدمها وكيفية الاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج والمجموعات الطبية مثل مؤسسة "HOME" في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم للمستشفى.

وأضافت وزيرة الهجرة، أنه تم الاتفاق على دعم مستشفى "أهل مصر" بالكوادر الطبية المصرية في الخارج، وكيفية مساهمة هذه المجموعات في المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن الأطباء المصريين بالخارج لن يدخروا جهدًا لدعم بلدهم وأبناء وطنهم ممن يعانون من كوارث الحروق، والتي تميزت مستشفى "أهل مصر" في تقديم العلاج الخاص بها، مضيفة أن المصري بالخارج محب لوطنه وعلى استعداد تام لخدمته بالأشكال كافة، خاصة وأن مسشفى "أهل مصر" يقدم الخدمة الخاصة به مجانًا.

Advertisements

ومن جانبها، أشادت الدكتورة هبه السويدي بدعم وزارة الهجرة لمؤسسة أهل مصر، معربة عن تطلعها إلى مزيد من التعاون المشترك للمساهمة في استكمال تجهيز مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، لتحقيق هذا الحلم النبيل، آملين في استمرار المساندة والدعم فى توفير الرعاية الصحية لمصابى حوادث الحروق فى مصر والشرق الأوسط بالمجان.

ومن جانبه، أكد ماجد فوزي ممثل مؤسسة "هوم" أن المؤسسة ورئيسها الدكتور عصام رعد، بادرت بتقديم الدعم لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق من خلال وزارة الهجرة، عن طريق تقديم منحتين لتنمية الكوادر الطبية بالمستشفى في مجال مكافحة العدوى والإدارة الطبية، كما سيتم تنظيم فعالية بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في ولاية هيوستن بأمريكا وسيتم جمع الدعم المادي والمعنوي والطبي لمساعدة المستشفى في تقديم رسالتها، ولكي نرى المستشفى من حلم يتحقق إلى واقع ويتم الانتهاء منها في الوقت المحدد لها على الرغم من ظروف جائحة كورونا.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، قد استقبلت وفدًا طبيًا من المصريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا؛ ممثلين عن مؤسسة "HOME" ومقرها هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى رأسه الدكتور عصام رعد، رئيس المؤسسة، لبحث سبل التعاون المشترك لدعم المجال الطبي المصري، وذلك في إطار الخطة التي تتبناها وزارة الهجرة في ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وإدماجهم في المشروعات القومية التي تطلقها الدولة، ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وتتولى مؤسسة "HOME" تحفيز وتشجيع الجالية المصرية وخاصة العاملين في الحقل الطبي المقيمين خارج مصر، لدعم التخصصات الطبية داخل مصر وتقديم خدماتهم الطبية مجانًا بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى استقدام خبراء دوليين في المجال الطبي لمصر لتبادل الخبرات وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الهجرة.