لبحث المشروعات المشتركة.. رئيسا هيئة قناة السويس و"المقاولون العرب" يتفقدان مشروع متحف القناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب"، اليوم الأربعاء، مهنئًا إياه برئاسة مجلس إدارة الشركة ومتمنياً له وللمجلس الجديد التوفيق والسداد.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس و"المقاولون العرب" والمشروعات المشتركة بين الجانبَين.

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وتفقد رئيسا هيئة قناة السويس و"المقاولون العرب" مشروع متحف قناة السويس الذي تنفذه الشركة؛ حيث رافقهما خلال الجولة المهندسة مفيدة علام استشاري طرق الشركة، والمهندس محمد الحسيني عضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، وقد استمع الفريق ربيع والمهندس فاروق إلى شرح حول معدلات التنفيذ.

جدير بالذكر أن مشروع المتحف عبارة عن أعمال إنشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته إلى سالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869، وتأهليه ليكون متحفًا عالميًّا يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قناة السويس الجديدة.

ويشمل المشروع أيضًا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف، كما يتضمن أيضًا عمل جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة آلاف متر مسطح، تمثل مساحة المباني المشغولة؛ منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح، كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذي يضم مبناه 99 قاعة و114 بابًا و175 نافذة و303 أعمدة خشبية.