محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
قال مصدر أمني أن قسم المتابعة رصد تداول مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) لأحد الأشخاص تضرر خلاله من سوء معاملة نجله داخل أحد أقسام الشرطة، ومستشفى الأمراض النفسية بمحافظة بورسعيد.
وأضاف المصدر، أنه بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة ترجع إلى قيام نجل الشخص وهو "مهتز نفسياً"، بالتعدي على شخصين داخل أحد المساجد في الزهور، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيله وتم تسليمه إلى ولى أمره.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن يكشف حقيقة فيديو تضرر مواطن من سوء معاملة نجله في قسم شرطة ببورسعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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