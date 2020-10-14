محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس البراء، نجل حازم صلاح أبو إسماعيل، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
ونسبت النيابة العامة للمتهم، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست لغرض إرهابي على خلاف أحكام القانون، والتحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة.
كانت هذه تفاصيل خبر بتهمة الانضمام لجامعة إرهابية.. تجديد حبس نجل حازم صلاح أبو إسماعيل 45 يومًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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