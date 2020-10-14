تحت ستار الزواج العرفي.. ضبط ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبطت مباحث الآداب، ساقطة تدير صفحة لترويج الأعمال المنافية للآداب، تحت ستار الزواج العرفي بمحافظة الجيزة .
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة بأحد المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تحتوي على العديد من صور الفتيات المخلة، وبعض العبارات التي روجت خلالها المعلنة لنفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي، وتحت ستار الزواج العرفي.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة، واستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وتبين أنها (بدون عمل- مقيمة بدائرة قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة ).
وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي عبر شبكة الإنترنت عن طريق الصفحة المشار إليها، كما تم ضبط هاتف محمول خاص بها محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بنشاطها المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
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