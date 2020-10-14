وكيلا «الإسكندرية الأزهرية» يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسؤولي مركز المعلومات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ خميس محمد، مدير عام العلوم العربية والشرعية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، يرافقه علاء العريان، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، اليوم الأربعاء، فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مراكز المعلومات.

حاضر ضمن فعاليات اليوم، محمود حامد، مدير إدارة النشر بمركز المعلومات بمشيخة الأزهر، وتنمية مهارات مديري الكمبيوتر التعليمي، وكذا فايز نصر الدين، مدير عام إدارة الكمبيوتر التعليمى بقطاع المعاهد الأزهرية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بقيادة على فرج مدير عام إدارة التدريب بالمشيخة، وأمين عزام، مدير التدريب بالإسكندرية، والدكتور طارق خاطر من قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد «خميس»، على أهمية التدريبات في تنمية المهارات وصقل الخبرات، وحرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية للعملية التعليمية من خلال تدريب العاملين به على كل ما هوجديد، وتناقش مع المتدربين حول وجود أي شكوى من السكن أو الوجبات التي تقدم لهم.

وشدد «العريان» على ضرورة الحرص على الحصول على أكبر استفادة من هذه التدريبات، ونقل أثرها؛ حتى تصل الفائدة إلى المعلمين والمتعلمين.

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)

وكيلا "الإسكندرية الأزهرية" يتفقدان فعاليات تدريبات تنمية مهارات مسئولي مركز المعلومات ومديري الكمبيوتر التعليمي (صور)