شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب» تكشف تفاصيل أكبر محطة معالجة مياه لزراعة 400 ألف فدان بسيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوم وهي المحطة الأكبر في العالم من نوعها، حيث سيتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 400 ألف فدان بسيناء، وينفذها تحالف المقاولون العرب وأوراسكوم تحت إشراف الهيئة الهندسية.

و أشاد فاروق بالأعمال التي تم انجازها وسير العمل بالمشروع والجودة في الأداء بالإضافة إلى الاهتمام بعنصر السلامة والذي شهد المشروع تنفيذ 15 مليون ساعة عمل بدون اصابات.

يشار إلى إن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يتكون من قناة مأخذ خاصة بالمياه المطلوب معالجتها من مصرف بحر البقر مروراً بسحارة السلام إلى المحطة، ثم إلى قناة مخرج خاصة بالمياه المعالجة إلى ترعة الشيخ جابر.

وتضم المحطة أربع مسارات رئيسية لمعالجة المياه والحمأة وتتكون من (مبنى طلمبات مأخذ المياه، أحواض الخلط السريع، أحواض الخلط البطيء، أحواض الترسيب، المرشحات ذات الأقراص، أحواض الأوزون، خزانات الكلور والمياه المعالجة).

وتتكون خطوط معالجة الحمأة من (أحواض تكثيف الحمأة، مباني التجفيف الميكانيكي، وحدات تجفيف الحمأة بالطاقة الشمسية).

وتتكون المنطقة الإدارية للمحطة من مبنى الإدارة الرئيسي، مبنى العاملين، المسجد، مبنى المولدات، مباني المحولات- مباني الورش -مباني الكيماويات -مباني الكلور ومباني الاوزون)، بالإضافة إلى شبكات الطرق الداخلية وأعمال تنسيق الموقع العام.

جدير بالذكر أنه يتم تنفيذ المشروع من خلال تحالف شركتي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات بقيمة تعاقدية 739 مليون دولار .

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