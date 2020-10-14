شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: تطبيق تجربة الفصل الدوار بجميع مدارس المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه سيتم تطبيق نظام «الفصل الدوار» لتحقيق استفادة علمية للطلاب، وهو نظام جيد يساعد على سرعة استيعاب الطالب للمواد الدراسية ومنع تشتيت ذهن الطالب.

وأكد المحافظ، خلال الجولة التفقدية التي قام بها اليوم على عدد من مدارس المحافظة لمتابعة استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي الجديد، أن العام الدراسي الجديد يمثل نقطة تحدي كبيرة للمعلم والطالب بعد تطبيق أسلوب عمل جديد سوف يتم تطبيقة في المدرسة من خلال أسلوب مختلف يتمثل في نظام الفصل الدوار الذي سيتم تطبيقة بجميع المدارس الاعدادي والثانوي.

وطالب المحافظ أولياء الأمور بتشجيع ابنائهم على الاعتماد على النفس والكتاب المدرسي والبعد عن الدروس الخصوصية التي تسلب الطالب شخصيتة وتجعلة يعتمد على الاخرين.

وأضاف أن المعلم علية دور كبير في خلق جسور الثقة بينة وبين الطلاب من خلال الحوار والمناقشة واعطاء الطالب الثقة في نفسة وشدد على اهمية دور الاسرة في التعاون مع المدرسة لصالح الطلاب.