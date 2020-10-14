شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زوجها ونجلها..حبس «أم إسلام» 15 يومًا في «حيازة 500 جرام هيروين» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المستشار أحمد حجازي قاضي التجديدات بمحكمة مرجز الإسماعيلية بحبس سيدة في العقد الرابع من العمر 15 ايام على ذمة التحقيق لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة والاستمرار في نشاطها الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بعد أحكام بالسجن على زوجها وابنها، وضبطها وبحوزتها كميات من مخدر الهيروين بدائرة مركز أبوصوير.

وأشارات التحقيقات التي باشرها محمود الرابط وكيل أول النائب العام بإشراف أمير رفعت رئيس نيابات مركز الإسماعيلية، أن معلومات وصلت إلى العميد مفيد فوزي مدير منطقة الإسماعيلية لمكافحة المخدرات بسيناء الشمالية، توكد قيام المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة الهيروين بعد أحكام بالسجن صدرت ضد زوجها ونجلها، مما جعلها تقوم باستكمال النشاط الإجرامي في تجارة الهيروين.

تم تشكيل فريق بحث اشرف عليه العقيد أحمد بلبولة وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإسماعيلية وسيناء الشمالية، وضم المقدمين محمد جميل وأحمد عبدالله مفتشي منطقة الإسماعيلية لمكافحة المخدرات وسيناء الشمالية، وتوصلت التحريات إلى قيام المتهمة وشهرتها «أم إسلام» بالاتجار في المواد المخدرة وخصوصا الهيروين، وبتقنين الاجراءات تمكن فريق البحث من القبض على المتهمة بدائرة مركز ابوصوير وبحوزتها نصف كيلو هيروين معدة للبيع وميزان ومبلغ مالي حصيلة البيع، تم التحفظ على المتهمة والمضبوطات واخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق .