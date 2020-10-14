شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بـ«هندسة شبرا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة بشبرا، رافقه خلالها، الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، والدكتور ماهر أدم القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وخالد مصطفى مدير عام الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد الورش وأعمال تطوير المعامل لخدمة الطلاب وشباب الباحثين. كما اطمأن أيضا على أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبى بهندسة شبرا

وأكد «سمير» على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.