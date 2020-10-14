شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلة «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف الإبصار في المنوفية 16 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»، والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة في ظل احتفالات الدولة بإنتصارات اكتوبر المجيدة.

أعلن سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، انطلاق القافلة ال19 للمبادرة الرئاسيه «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصاريومى الخميس والجمعة 15، 16أكتوبر بمركز شباب الباجوربمدينة الباجور، حيث تستهدف القافلة الكشف على 500حالة مقسمين على مدار اليومين مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية .

وأشار «الشوربجي» إلى أن القافلة التاسعة عشر تستهدف الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلاً عن تحويل الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، لافتا إلى تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي .