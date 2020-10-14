شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 50 طن مخلفات وقمامة من شوارع مدينة الحمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت مجالس مدن محافظة مطرح جهود النظافة وأعمال النظافة اليومية مع متابعة إزالة الاشغالات والحفاظ على المظر الحضارى، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. ففى مدينة الحمام وجه رئيس مدينة الحمام وجيه عبدالرازق عمارة، بشن حملة إزالة إشغالات أمام مدرسة الصديق أبوبكر والجامع الكبير وتم تحرير ٤ محاضر للباعة الجائلين، تحت إشراف رمضان الباجورى نائب رئيس المدينة، وقيام جهاز النظافه برفع ٥٠ طن مخلفات وقمامة من شوارع المدينه المختلفه مع مواصله جهود رجال التشجير في التجميل، حيث تمت أعمال القص والتقليم بمدرسة الحمام الثانويه بنات. كما تم استكمال أعمال صيانة الإنارة بالمدرسة اليابانية بمنطقه حفر الباطن وعمل صيانة ٥ كشافات بشارع عمر بعيو وكذلك صيانه ٦ كشافات بشارع محطة التلفزيون. حملة لازالة اشغالات مدينة الحمام الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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