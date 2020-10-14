شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تعقيم المدرجات والقاعات التدريسية والمعامل بـ«سياحة القناة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عبدالرحمن حجازى، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة قناة السويس، أن الكلية انتهت من أعمال التعقيم والتطهير بجميع المدرجات والقاعات التدريسية والمعامل استعدادا لبدء العام الجديد، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال «حجازى» إن الكلية تضم ٢ مدرج تعليمى و٢ معمل للغات مزودين بأحدث الأجهزة الصوتية و٢ معمل للحاسب الآلي، و٤ قاعات تدريسية وقاعة للمؤتمرات وفندقا تعليميا تحت الإنشاء.

وأضاف عميد الكلية أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، مع تخصيص منسق لكل قسم لوضع خطة لبدء الدراسة بالإضافة إلى التعاقد مع شركة صيانة لمتابعة الأجهزة بالمطبخ التعليمى الخاص بتدريب الطلاب والاهتمام بنظافة الأرضيات والأوانى، وجار تجهيز منفذين لبيع منتجات الكلية، تقدم الوجبات السريعة والمخبوزات لطلاب الجامعة بأعلى جودة وأقل سعر.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة فاتن العليمي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية استقبلت ٢٧٠ طالبا وطالبة مرشحين من مكتب التنسيق للمراحل الثلاث، وفى انتظار استقبال طلاب الدبلومات الفنية ليصبح إجمالى عدد الطلاب بالكلية ١٠٤٠ طالبا وطالبة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين بدأت في ٢٧ سبتمبر الماضى واستمرت لمدة أسبوعين كشرط قبول للتسجيل بالكلية طبقاً لقواعد التشعيب بالكلية، حيث يقبل قسم الإرشاد السياحى طلاب الشعبة الأدبى وفق مجموع اللغه الأولى والثانية ومادة التاريخ ولطلبة الشعبة الأدبية وفق مجموع اللغتين الأولى والثانية.

وفيما يخص قسم الدراسات السياحية يقبل الطلاب وفق مجموع اللغة الأولى والثانية والاقتصاد والإحصاء، ويقبل قسم الدراسات الفندقية مجموع اللغة الأولى والكيمياء والفيزياء والأحياء، بالإضافة إلى الدبلومات والمعاهد الفنية.

وتابعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب وفق نظام التعليم الهجين والذى يخصص ثلاثة أيام حضور بالكلية «الأحد- الثلاثاء- الخميس» بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء لتقسيم الطلاب إلى مجموعات صغيرة بحيث يسع المدرج الكبير ٨٠ طالبا بحد أقصى أما القاعات التدريسية فتسع ٥٠ طالبا، إلى جانب ثلاثة أيام أون لاين.

جدير بالذكر أن الكلية تضم ثلاثة أقسام هي قسم الدراسات السياحية والذى يقوم بدراسة علم السياحة والشركات السياحية وشركات الطيران. وقسم الدراسات الفندقية وتقوم الدراسة فيه على إدارة الفنادق وكيفية إدارة المنتجعات السياحية، الأغذية والمشروبات، خدمة الغرف، المكاتب الأمامية، مراقبة الأغذية والمشروبات، كيفية الطهو الفندقى وأسسه وقسم الإرشاد السياحى. وأكدت أن الدراسة فيه بتعريف الطلبة بالحضارات المختلفة التي عاصرتها مصر من أول الحضارة الفرعونية ثم القبطية فالإسلامية. وتوجد ٦ لغات بالكلية يختار الطالب بينها «اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، الألمانية، إسبانى، صينى، روسي».

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وقالت «العليمي» إن الكلية تهتم بالتدريب العملى للطلاب من خلال متحف الآثار ويضم قطعا متحفية تغطى الفترات التاريخية المختلفة بدءًا من الحقبة الفرعونية مروراً بالحقبة الرومانية، ثم القبطية والإسلامية، كما يحتوى على مجموعة من التماثيل الجبس الأسود لآلهة الفراعنة ونماذج مصغره لتماثيل الآلهة بنسخة مذهبة إلى جانب مجموعة الصور لميلاد المسيح والتطور التاريخى لحفر قناة السويس، ويعد هذا المتحف كنموذج محاكاة يتعلم من خلاله الطلاب كيفية شرح القطع الأثرية للسائحين وطرق العرض المتحفى. كما تنفرد كلية السياحة بتوفير شركة سياحة خاصة بالكلية لتدريب طلاب الدراسات السياحية ويتوافر بها البرامج المتخصصة التي تساعد الطلاب على حجز تذاكر الطيران والأفواج السياحية بالشركات المختلفة.