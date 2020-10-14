شكرا لقرائتكم خبر عن «اتوبيس النوم»..فكرة طالب لنقل المواطنين بتكلفة أقل وعائد أكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

SLEEPING BUS أو الأتوبيس النائم، قد تكون صادفت صورتها عبر منصات التواصل الإجتماعي أو خلال زيارة لأحد الدول حول العالم، ولكن طالب الجامعة الكندية، طارق سامي، قرر تحويل هذه الفكرة إلى أمر واقعي ووضع تصور كامل لتنفيذ هذه الفكرة في شوارع مصر.

ماهو sleeping bus هو نوع من من الحافلات المكيفة خصيصًا والتي تستوعب عدد كبير، ولكنها إمكانيتها تختلف بعض الشيء عن الحافلات العامة.

يقول طارق عن فكرته: «الفكرة جاءت من تحفيز أحد الدكاترة في الجامعة عن ضرورة تطبيق الكثير من الأفكار التي نراها حولنا ومحاولة إفادة المجتمع بها، وبالفعل خلال زياراتي للفيتنام وجدت هذه الفكرة منتشرة وأحلم لتطبيقها في مصر».

يؤكد طارق أن الفكرة قائمة على تصنيعها داخلياً أو استيراد الحافلات من الدول التي تعتمد هذه الفكرة كفيتنام، الصين وغيرها من الدول.

تعمل فكرة طارق على نقل الواطنين بين المحافظات بشكل أسرع وأسهل، بجانب أن التكلفة الخاصة بها ستكون بسيطة للمواطن ولكن في نفس الوقت لها عائد قوي على الدولة المصرية.

يحلم طارق بتوصيل فكرته للمسئولين في وزارة النقل المصرية أو القوات المسلحة، مؤكداً أن تكلفة المشروع ستصل من ٥٠ ل ٧٠ مليون جنيه، والعائد سيكون أكبر، يؤكد أن الفكرة تختلف عن المترو بشكل كبير أو القطارات، فهي ستنقل المواطنين بين المحافظات في وقت أقل وبراحة أكبر من أي وسيلة آخرى.

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عن التكلفة يقول ستكون سعر التذكرة لاتوبيس النوم العادي من ١٠٠ لـ١٥٠، بينما سيكون تكلفة الاتوبيس الـ VIP من ١٥٠ لـ٢٥٠، وأخيراً الاتوبيس الكابينة من ٢٥٠ لـ ٣٠٠جنيه.

يختم حديثه أن الفكرة سهلة التنفيذ في شوارع مصر بسبب التطورات العديدة في الطرق والجهد الذي تقوم به الدولة المصرية.