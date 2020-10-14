شكرا لقرائتكم خبر عن «المقاولون العرب»: ترميم أول مبنى إداري لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، لبحث سبل التعاون والمشروعات المشتركة بين الجانبين. وتفقد «فاروق» و«ربيع» مشروع متحف قناة السويس الذي تنفذه الشركة، وهو عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وإعادته لسالف عهده إبان الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكى تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة. ويشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكى تاريخ قناة السويس ويشغل المتحف مساحة عشرة ألاف متر مسطح تمثل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف الذي يضم مبناه 99 قاعة و114 باب و175 نافذة و303 عمود خشبي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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